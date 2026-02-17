Зависимость Европы от гарантий безопасности со стороны США во многом напоминает «дерьмофикацию», пишет обозреватель Эмилиан Кавальски в статье для The National Interest.

Автор напомнил, что этот специфический термин ввёл канадский писатель Кори Доктороу для описания снижения качества цифровых приложений — когда из клиентов выжимают все ресурсы, оставляя видимость былых обещаний.

На протяжении десятилетий трансатлантические отношения были важнейшей геополитической платформой. Они предлагали своего рода операционную систему безопасности, которую разработали и поддерживали США, а Европа была ее основным пользователем и никогда не «разлогинивалась», заметил обозреватель.

Североатлантический альянс обеспечивал сдерживание, стабильность и стратегическое спокойствие, способствовавшее европейской интеграции. Со временем европейцы не просто активно пользовались системой, но и «уверовали в нее с практически религиозным пылом».

Но у геополитических платформ, как и у всех остальных, есть свой жизненный цикл, констатировал Кавальски.

По его мнению, в настоящий момент НАТО превращается из общей системы безопасности в механизм извлечения выгоды для Вашингтона, и у Европы крайне мало шансов изменить эту тенденцию.

В частности, США навязывают союзникам дополнительные расходы — требуют вводить американские технологические стандарты и законы об интеллектуальной собственности, соблюдать режим санкций, служащих экономическим интересам США, и отдавать приоритет американским поставщикам военной продукции.

В отчете бельгийского аналитического центра «Брейгель» говорится, что военные продажи США европейским союзникам резко возросли с 11 миллиардов долларов в период 2017-2021 годов до 68 миллиардов долларов только за 2024 год, пояснил журналист.

Публицист уточнил, что генсек НАТО НАТО Марк Рютте недавно упрочил это безальтернативное положение, предупредив во всеуслышание, что Европа «неспособна защитить себя без Америки».