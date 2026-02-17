У самой красивой девушки мира случился загадочный приступ

Обладательница титула «Мисс Вселенная — 2025» Фатима Бош почувствовала себя плохо во время фестиваля в Эквадоре. Видео происшествия публикует Need To Know.

Инцидент произошел 15 февраля на глазах у тысяч гостей традиционного фестиваля цветов и фруктов в высокогорном городе Амбато, провинция Тунгурауа. Самой красивой девушке мира стало плохо, когда она ехала на платформе, оформленной в цветочном стиле, и приветствовала зрителей.

У Бош внезапно подкосились ноги, она попыталась схватиться за декоративную опору подиума, а потом упала на колени. К королеве красоты сразу же бросилась одна из сопровождавших ее сотрудниц и взяла за руку. В ролике видно, что «Мисс Вселенная — 2025» оставалась в сознании, однако подняться на ноги так и не смогла.

Как пишет Need To Know, у Бош мог случиться приступ горной болезни, так как Амбато расположен на высоте 2577 метров над уровнем моря. Представители обладательницы титула «Мисс Вселенная» инцидент не комментировали, однако известно, что 16 февраля она не принимала участия в фестивале, так как проходила обследование в больнице.

21 ноября 2025 года Фатима Бош победила в международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная». Первой вице-мисс назвали представительницу Таиланда. Третье, четвертое и пятое места достались участницам из Венесуэлы, Филиппин и Кот-д’Ивуара.