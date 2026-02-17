В Новой Зеландии до сих пор сохранились оборонительные сооружения, возведенные в XIX столетии в период военной тревоги, вызванной опасениями перед Россией. Об этом сообщил заместитель премьер-министра страны Дэвид Сеймур в интервью «Украинской правде».

«Я учился в Оклендском университете, и прямо посреди университета до сих пор сохранились укрепления, которые были спроектированы на случай, если русские придут в Новую Зеландию в конце XIX века», – рассказал Сеймур.

В XIX веке, когда Новая Зеландия находилась под управлением Великобритании, Крымская война спровоцировала волну страха перед Российской империей. В 1873 году новозеландская газета Daily Southern Cross опубликовала ложный репортаж о нападении российского военного корабля «Касковиски». Вслед за этим местные власти приступили к созданию сети береговых укреплений, известных как «форты против российской угрозы».

До этого разведка Швеции (MUST) в годовом докладе за 2025 год заявила о том, что в ближайшие годы со стороны России ожидается усиление военной угрозы.