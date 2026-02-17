Первый вице-спикер Верховной рады Александр Корниенко заявил, что 60 дней тишины являются обязательным условием для проведения выборов на Украине.

«Выборы — от начала избирательного процесса до подсчёта — должны проходить в тишине», — цитирует его Life.ru.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что 90% украинцев не поддерживают проведение выборов в условиях боевых действий.

Также Зеленский сказал, что Киев готов провести выборы, если США обеспечат прекращение огня на два-три месяца.

Также газета Financial Times сообщила, что Зеленский 24 февраля планирует объявить о планах проведения выборов на Украине. Позднее глава киевского режима опроверг эту информацию.