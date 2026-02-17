Задержанный танкер Grinch покинет Францию после выплаты многомиллионного штрафа, заявил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.

© Генеральный штаб вооруженных сил Франции

«Танкер Grinch покинет французские воды после выплаты нескольких миллионов евро и трех недель дорогостоящего задержания в Фос-сюр-Мер», — написал он в соцсети X.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил об освобождении танкера Grinch.

О задержании ВМС Франции в Средиземном море якобы следовавшего из России танкера Макрон сообщил 22 января.