В Польше испугались неожиданного последствия окончания конфликта на Украине

В Польше ожидается резкий скачок преступности из-за украинских боевиков, которые могут начать прибывать в республику после урегулирования вооруженного конфликта.

Об этом заявил начальник полиции Марек Боронь, его слова приводит издание Gazeta Wyborcza.

«Мы должны понимать, что рано или поздно в Польше появится много бывших солдат с фронта на Украине. А также более современное оружие, которое будет востребовано среди криминальных кругов», — указал руководитель правоохранительной структуры.

Боронь также подчеркнул, что польская полиция уже активно борется с преступным бизнесом и даже работает вместе с украинскими коллегами. Он подтвердил готовность «ликвидировать» все криминальные элементы.

В декабре прошлого года газета The Guardian сообщала, что жители Польши испытывают все больше враждебности по отношению к приехавшим в государство украинским мигрантам. Изначально поляки понимающе относились к украинцам, охотно предоставляя им свои дома, однако теперь «это излияние доброй воли истощается». В частности, в 2022 году порядка 94 процентов опрошенных поляков выступали за прием соседей, но в 2025 году их процент снизился до 48 пунктов.