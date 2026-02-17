В Польше испугались неожиданного последствия окончания конфликта на Украине
В Польше ожидается резкий скачок преступности из-за украинских боевиков, которые могут начать прибывать в республику после урегулирования вооруженного конфликта.
Об этом заявил начальник полиции Марек Боронь, его слова приводит издание Gazeta Wyborcza.
Боронь также подчеркнул, что польская полиция уже активно борется с преступным бизнесом и даже работает вместе с украинскими коллегами. Он подтвердил готовность «ликвидировать» все криминальные элементы.
В декабре прошлого года газета The Guardian сообщала, что жители Польши испытывают все больше враждебности по отношению к приехавшим в государство украинским мигрантам. Изначально поляки понимающе относились к украинцам, охотно предоставляя им свои дома, однако теперь «это излияние доброй воли истощается». В частности, в 2022 году порядка 94 процентов опрошенных поляков выступали за прием соседей, но в 2025 году их процент снизился до 48 пунктов.