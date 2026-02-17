Госдеп заявил о возвращении США к ядерным испытаниям

США вернутся к проведению ядерных испытаний «на равной основе» с Россией и Китаем, однако речь не идет о масштабных атмосферных взрывах, рассказал помощник госсекретаря по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йо. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, дипломат рассказал о политике США в области ядерных вооружений в ходе дискуссии на площадке аналитического центра Института Хадсона.

«Как заявил президент [США Дональд Трамп], Соединенные Штаты вернутся к испытаниям на равной основе. Но это не означает возвращения к атмосферным испытаниям уровня Ivy Mike с многомегатонными взрывами, как предполагают некоторые сторонники контроля над вооружениями», — разъяснил Йо.

По его словам, Госдеп не в курсе каких-либо договоренностей с Россией после истечения срока действия ДСНВ.

Помощник госсекретаря заметил, что Вашингтон не исключает возможность достижения понимания с РФ и КНР по вопросу о ядерных испытаниях и мерах контроля в этой сфере.

США полагают, уточнил Йо, что к переговорам о прекращении гонки ядерных вооружений должны быть привлечены все страны, обладающие таким оружием.