Хиллари Клинтон отреагировала на сообщения о дружбе мужа с Эпштейном

Билл Клинтон, 42-й президент США, не входил в круг близких друзей скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна, заявила экс-госсекретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон. Об этом пишет Daily Mail.

30 января 2026 года Министерство юстиции США завершило публикацию свыше 3 млн страниц документов, а также более 2 тыс. видеороликов и 180 тыс. снимков из досье Эпштейна.

В материалах были обнаружены упоминания ряда действующих и бывших политиков, бизнесменов, артистов, представителей королевских семей Европы.

В частности, неоднократно встречалось имя Билла Клинтона. Также в руки исследователей попали снимки, в том числе, и пикантные, на которых политик позирует рядом с Джеффри, а также с женщинами из его окружения.

Журналисты попросили Хиллари Клинтон прокомментировать историю с Эпштейном и объяснить, что связывало ее мужа с обвиненным в педофилии финансистом.

«Он [Клинтон] не был ему близок. Он несколько раз пользовался самолетом Эпштейна для посещения благотворительных проектов, и это было за годы до того, как Эпштейна признали виновным. Эпштейн скрывал свои преступления до тех пор, пока не был осужден», — ответила экс-госсекретарь.

По ее мнению, упоминание как таковое не должно приводить к каким-то выводам, так как нужны доказательства. В том случае, подчеркнула она, если за человеком действительно есть какие-то прегрешения, его следует посадить.

«Тогда у людей было бы меньше ощущения того, что для этих персон существует один закон, а для всех остальных — другой», — констатировала Хиллари.

Бывший госсекретарь США также обвинила администрацию Трампа в организации «замалчивания», добавив: «раскройте эти файлы. Они затягивают процесс».