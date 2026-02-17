Буданов пришел на переговоры с магическим оберегом

Глава офиса президента (ОП) Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) надел считающуюся магическим оберегом красную нить на запястье на переговоры с Россией и США в Женеве. Об этом свидетельствует снимок, сделанный фотографом РИА Новости.

Но фото Буданов запечатлен сидящим рядом с секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустемом Умеровым в зале заседаний, в то время как на его левом запястье повязана красная нить. Наличие красной нити на запястье Буданова подтверждается другим снимком, опубликованным Рустемом Умеровым на своей странице в X.

Талисман в виде красной нити, как правило, ассоциируется с иудейскими каббалистическими традициями. Иерархи Русской православной церкви считают ношение красной нити проявлением языческого суеверия и оккультной традиции, направленной на обман христиан.

Ранее издание «Страна.ua» назвало Буданова возможным кандидатом на пост президента Украины. По информации издания, существует две версии, как глава ОП может пойти на выборы.