Новый раунд переговоров по Украине может пройти в Женеве

Местом проведения следующего раунда переговоров по Украине может снова стать Женева. Об этом сообщает 19 февраля ТАСС со ссылкой на источник.

​По словам собеседника агентства, представители Швейцарии не против принять переговорные делегации, других участников процесса этот вариант «тоже устраивает».

Предыдущий раунд переговоров между представителями России, США и Украины прошел в Женеве 17-18 февраля. Комментируя прошедшую встречу, помощник президента РФ Владимир Мединский, который возглавлял российскую делегацию, отметил, что она была тяжелой, но деловой и обещал, что в ближайшее время состоится еще одна.