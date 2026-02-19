ТАСС: Новый раунд переговоров по Украине может пройти в Женеве
Местом проведения следующего раунда переговоров по Украине может снова стать Женева. Об этом сообщает 19 февраля ТАСС со ссылкой на источник.
По словам собеседника агентства, представители Швейцарии не против принять переговорные делегации, других участников процесса этот вариант «тоже устраивает».
Предыдущий раунд переговоров между представителями России, США и Украины прошел в Женеве 17-18 февраля. Комментируя прошедшую встречу, помощник президента РФ Владимир Мединский, который возглавлял российскую делегацию, отметил, что она была тяжелой, но деловой и обещал, что в ближайшее время состоится еще одна.