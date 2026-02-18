Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* поддерживает идею скорейшего заключения мира с Россией при участии США.

Об этом пишет The Economist со ссылкой на источники в украинской делегации.

По данным издания, Буданов представляет ту часть делегации, которая считает, что для интересов Киева лучше быстро договориться под руководством Вашингтона.

Причина — опасения, что «окно возможностей» может закрыться.

В конце января Буданов заявлял о «сдержанном оптимизме» в отношении мира на Украине.

Ранее Буданов был официально снят с должности главы ГУР и назначен главой офиса Зеленского.

Политолог Евгений Михайлов между тем заявил в беседе с RT, что назначение Буданова — подготовка для сноса Зеленского.

* Внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.