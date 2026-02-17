Уитакер допустил удар США по одной стране

США могут снова нанести удары по Ирану, как в июне 2025 года. Об этом заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в эфире Fox News. По его словам, финальное решение остается за президентом Дональдом Трампом.

Уитакер напомнил, что прошлым летом США уже уничтожили ядерную программу Ирана в ходе операции «Полуночный молот».

«Безусловно, эта угроза сохраняется, пока армада находится близко к региону», — подчеркнул он.

При этом дипломатии дают шанс, и если она не сработает, для Ирана наступит «очень плохой день».

Во вторник в Женеве прошли ирано-американские переговоры по ядерному досье. Иран представлял глава МИД Аббас Аракчи, США — спецпредставитель Стив Уиткофф. Ранее Трамп заявил, что к Ирану направляется «огромная армада», и призвал Тегеран заключить сделку об отказе от ядерного оружия.