В России отреагировали на слова американского генерала об ударе НАТО по Калининграду

Политолог Евгений Михайлов в разговоре с Рамблером прокомментировал заявление бывшего командующего войсками США в Европе Бена Ходжеса о возможном ударе сил Североатлантического альянса по Калининграду.

Ранее Ходжес заявил изданию Die Welt, что в случае конфликта НАТО с Россией Калининград станет первой целью альянса, которая «выйдет из строя» за 24 часа. По словам военного, если Россия атакует любую страну НАТО, альянсу важно оперативно восстановить контроль над ситуацией. Он уточнил, что необязательно ограничиваться регионом, где произошла атака. «Сдерживание означает ясно дать России понять, что она потеряет Калининград — и очень быстро», — отметил Ходжес.

Заявление Ходжеса об ударе вполне правдоподобно, ведь сейчас НАТО делает все для того, чтобы попытаться заблокировать Калининградскую область. Финляндия вооружается новыми корветами, усиливаются Швеция и Норвегия, Польша наращивает агрессивную риторику. Поэтому допускаю, что следующим очагом напряжения станет не Приднестровье, как предполагают некоторые специалисты, а именно Калининградская область. Частичное втягивание Евросоюза в войну с Россией может начаться именно с этого региона. Все уже открыто говорят о подобном сценарии. Вопрос только в том, будет ли он реализован и когда. При этом если на смену нынешним европейским политикам более национально ориентированные люди, то они не позволят втянуть свои страны в боевые действия. Пока же у власти в Европе находятся ярые русофобы, которые выстраивают свою политику на противодействии России. В связи с этим я допускаю конфликт с Европой, которая попытается заблокировать Калининградскую область. Евгений Михайлов Политолог, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа

Вместе с тем эксперт высказался о возможном ответе России на попытку удара по Калининграду.

«Ответ России может быть самым жестким – вплоть до применения тактического оружия. Ведь здесь речь идет о прямой угрозе национальной безопасности Российской Федерации. Мы не будем ограничены в средствах. Удар может быть нанесен всеми имеющимися средствами – чтобы больше было неповадно. Их надо напугать так, чтобы еще долгие годы не возникало желание ударить по Калининграду», — сказал политолог.

Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна пригрозил России ударами и потенциальным вторжением в случае конфликта.