Украинская делегация в Женеве раскололась на два крыла

Украинская делегация на переговорах в Женеве о мирном урегулировании разделилась на два крыла из-за разногласий о необходимости подписания соглашения под руководством США. Об этом пишет британский журнал The Economist со ссылкой на источники.

По данным издания, глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* полагает, что быстрое соглашение с Россией под эгидой Вашингтона будет более выгодным для Киева, так как «окно возможностей может скоро закрыться».

Вместе с тем, пояснили журналисты другие представители украинской делегации в Женеве, все еще находящиеся под влиянием идей экс-главы администрации Андрея Ермака, исключают такой сценарий.

Ранее сообщалось, что переговоры продлятся два дня — 17 и 18 февраля. Российскую делегацию, как и во время переговоров в Стамбуле, возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.

*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.