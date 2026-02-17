Украинская делегация на переговорах с США и РФ в Женеве разделилась на две коалиции, сообщает RT со ссылкой на Economist.

Крыло, возглавляемое главой офиса президента Украины Владимира Зеленского Кириллом Будановым (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), считает, что интересам Киева лучше всего послужит скорейшее соглашение под руководством США. При этом представители этого крыла боятся, что окно возможностей для этого скоро закроется.

Другое крыло, вероятно, все еще находится под влиянием экс-главы администрации Андрея Ермака, поэтому менее склонно к соглашению со Штатами. Сам Зеленский пытается балансировать между ними, имея и свои взгляды на ситуацию, утверждают журналисты.

Трехсторонние переговоры делегаций России, США и Украины в Женеве стартовали 17 февраля. Они пройдут в закрытом режиме и продолжатся 18-го числа.

В ходе консультаций стороны обсудят основные вопросы урегулирования, включая территории и энергетическое перемирие. Американский лидер Дональд Трамп назвал эту встречу важным дипломатическим событием.