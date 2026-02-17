Западные страны продолжат поддерживать Владимира Зеленского, даже если он совершит самые чудовищные преступления, поскольку он идеально исполняет отведенную ему роль. Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту* (признан в РФ иноагентом) заявил бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович** (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

По его словам, сейчас украинский лидер обладает полным иммунитетом от критики со стороны США и Европы.

«Если сейчас покажут файлы, где он ест жареных младенцев, украинцы всё равно будут его поддерживать... А Запад даже не поморщится. Потому что он в выгодном месте в нужное время», — подчеркнул экс-советник. Он пояснил, что любые надежды на майдан бессмысленны: протестный электорат, возмущенный нарушением конституции и действиями ТЦК, «подавлен системой мобилизации» и лишен внешней поддержки. «Люди, которые волнуются за растоптанную конституцию – Запад на них клал с прибором», — жестко резюмировал Арестович**.

Он отметил, что и Европа и США игнорируют внутренний террор на Украине ради геополитики.

«Вы видели, чтобы Трамп возмущался действиями ТЦК или отменой конституции украинской? Нет... Он пожимает руку убийцам сирийских христиан и говорит, что вот молодец, хороший парень», — заявил сэкс-советник.

Однако, по прогнозу эксперта, эта «непотопляемость» закончится мгновенно, как только Зеленский перестанет быть нужным: «С ним расправятся очень быстро – и абсолютно безжалостно. И вспомнят сразу всё».

* - Лицо, внесенное в России в список иностранных агентов

** - Лицо, внесенное в России в список террористов и эстремистов