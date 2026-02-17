Глава МИДа Ирана назвал переговоры с США в Женеве серьёзными

Атмосфера была конструктивной, стороны обменялись идеями по ядерному досье Тегерана, заявил Аббас Аракчи.

«Были вынесены на обсуждение разные идеи. Мы провели серьёзные дискуссии и, наконец, нашли стратегический маршрут, которого мы будем придерживаться, вдоль которого будем двигаться и достигнем текста возможного соглашения», — сообщил министр иностранных дел Ирана по итогам переговоров с США.

Аббас Аракчи рассказал, что Тегеран и Вашингтон выработали основные принципы, по которым будут работать над мирной сделкой. Он назвал подготовку текста соглашения «непростой задачей». По его словам, Иран и США вначале проведут работу над текстом возможной договорённости по атому, потом определят дату следующего раунда переговоров.

Глава МИДа отметил прогресс в общении с представителями США в Женеве по сравнению с предыдущей встречей.