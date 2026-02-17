Глава МИДа Ирана назвал переговоры с США в Женеве серьёзными
Атмосфера была конструктивной, стороны обменялись идеями по ядерному досье Тегерана, заявил Аббас Аракчи.
Аббас Аракчи рассказал, что Тегеран и Вашингтон выработали основные принципы, по которым будут работать над мирной сделкой. Он назвал подготовку текста соглашения «непростой задачей». По его словам, Иран и США вначале проведут работу над текстом возможной договорённости по атому, потом определят дату следующего раунда переговоров.
Глава МИДа отметил прогресс в общении с представителями США в Женеве по сравнению с предыдущей встречей.