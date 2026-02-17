$76.7490.87

Глава МИДа Ирана назвал переговоры с США в Женеве серьёзными

Говорит Москва

Атмосфера была конструктивной, стороны обменялись идеями по ядерному досье Тегерана, заявил Аббас Аракчи.

Глава МИДа Ирана назвал переговоры с США в Женеве серьёзными
© РИА Новости
«Были вынесены на обсуждение разные идеи. Мы провели серьёзные дискуссии и, наконец, нашли стратегический маршрут, которого мы будем придерживаться, вдоль которого будем двигаться и достигнем текста возможного соглашения», — сообщил министр иностранных дел Ирана по итогам переговоров с США.

Аббас Аракчи рассказал, что Тегеран и Вашингтон выработали основные принципы, по которым будут работать над мирной сделкой. Он назвал подготовку текста соглашения «непростой задачей». По его словам, Иран и США вначале проведут работу над текстом возможной договорённости по атому, потом определят дату следующего раунда переговоров.

Глава МИДа отметил прогресс в общении с представителями США в Женеве по сравнению с предыдущей встречей.