Польское издание Gazeta опубликовало результаты масштабного опроса об отношении жителей страны к России, США, Германии, Украине. Читатели оставили свыше 200 комментариев, раскритиковали полученные результаты.

По данным издания, 36% респондентов назвали Украину другом Польши, а 31% — врагом. 40,3% опрошенных полагают, что Германия — дружественная страна, 32,35% — что враждебная.

57,68% респондентов считают Соединенные Штаты другом Польши. 32,61% испытывают смешанные чувства по этому вопросу («ни враг, ни друг»), а 9,71% считают США врагом республики, уточнили журналисты.

Наиболее жесткое отношение у поляков к России, заметили авторы статьи. Так, 89% участников опроса заявили, что РФ — недружественная страна, 8,12% считают ее ни другом, ни врагом, а 2,75% считают ее другом.

«Я поляк, но я считаю, что для Польши угроза не Россия, а постоянное вдалбливание в наши головы, что она на нас нападет. Угроза — пропаганда наших властей. Они занимаются этим, чтобы побольше денег отправлять украинцам. Это они наш настоящий враг, а никакие не друзья. Скоро все в этом убедятся», — разъяснил один из пользователей.

Комментаторы подчеркнули, что наиболее дружественная Польше страна — это Россия. Москва освободила Польшу от немцев и вернула ей древние польские земли на западе.

«Мы что, играем в детский сад? В международных отношениях нет друзей, в лучшем случае — совпадающие интересы», — поинтересовались подписчики.

По мнению пользователей, США заботятся только о себе, и, когда придет время, продадут поляков за желейные конфеты.