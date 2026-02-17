Трамп считает, что переговоры по Украине будут «очень простыми»

Президент США Дональд Трамп считает, что трехсторонние переговоры в Женеве по урегулированию конфликта на Украине будут несложными. Об этом 17 февраля сообщает ТАСС.

«Это крупные переговоры. Это будет очень просто», — сказал он журналистам на борту своего самолета.

Очередной раунд переговоров по разрешению украинского кризиса пройдет 17-18 февраля. Встреча запланирована в трехстороннем формате: в ней примут участие представители России, Украины и США. Российскую переговорную команду возглавляет помощник Президента РФ Владимир Мединский.

Первые два раунда трехсторонних консультаций прошли в Абу-Даби 23-24 января и 4-5 февраля.

Ранее пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Женеву выбрали местом проведения следующего раунда переговоров, поскольку данный вариант был признан целесообразным и удобным для всех сторон.