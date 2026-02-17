Ядерные переговоры США и Ирана: что пишут зарубежные СМИ

Во вторник, 17 февраля, спецпосланник США Стив Уиткофф и зять американского президента Дональда Трампа Джаред Кушнер провели непрямые переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. Зарубежные СМИ рассказали, что переговоры по ядерной сделке могут привести к соглашению, но оно будет хрупким.

В рамках второго раунда переговоров Аракчи и Уиткофф провели отдельные встречи с министром иностранных дел Омана Бадром ибн Хамедом аль-Бусаиди, сообщает Anadolu Ajansı. Непрямые переговоры между Ираном и США при посредничестве Омана, «основанные на обмене сообщениями», прошли в диппредставительстве Омана при ООН. От того, удастся ли сторонам добиться прогресса, зависит как региональный баланс безопасности, так и ситуация на мировых энергетических рынках, подчеркивает Anadolu.

Трамп заявил журналистам на борту президентского самолета, что он будет «косвенно» участвовать в переговорах, сообщает CNN. Бывшие переговорщики, представлявшие США и Иран, заявили телеканалу, что, несмотря на напряженность, соглашение между странами остается достижимым. По их мнению, для этого необходимы «твердые гарантии» приостановки ядерной программы со стороны Ирана.

Роб Малли, бывший американский чиновник и один из главных переговорщиков по иранской ядерной сделке 2015 года, рассказал CNN, что теоретически возможно «краткосрочное, хрупкое соглашение», которое обе стороны могли бы счесть «победой».

По версии Малли, Иран мог бы заявить, что приостановка обогащения урана вызвана необходимостью - последствиями июньских ударов США и Израиля. Со своей стороны, США могли бы сказать, что они сохранили позицию, согласно которой Иран не должен обогащать уран в принципе. Обе стороны могут рассматривать это как своего рода победу: Иран - указывая, что он не отказался от права на обогащение урана, а США - хвастаясь, что Трамп добился того, чего не смогли его предшественники Барак Обама и Джо Байден.

Сейед Хоссейн Мусавиан, бывший иранский дипломат, представлявший Тегеран во время ядерных переговоров с ЕС в 2003-2005 годах, заявил CNN, что нынешние условия «сильно отличаются» от времен его работы, но «более благоприятны» для ядерной сделки. По его мнению, нынешние переговоры сосредоточены на выживании, сохранении территориальной целостности и национального суверенитета Ирана.

Многое будет зависеть от того, готов ли Трамп к соглашению только по ядерному вопросу или же он будет настаивать, чтобы оно охватывало и баллистические ракеты, подчеркнул Мусавиан. Иран ранее категорически отказывался обсуждать с США что-либо, кроме ядерной сделки.

В начале переговоров иранские СМИ сообщили, что Иран выпустил ракеты в сторону Ормузского пролива и заявил о его закрытии на несколько часов «из соображений безопасности», сообщает Associated Press. Это первый случай, когда Иран перекрыл часть Ормузского пролива, важнейшего международного водного пути, с тех пор как США начали угрожать Тегерану военными действиями.

Шестнадцатого февраля Иран объявил о проведении морских военных учений в водах, являющихся частью важнейших международных торговых путей: через них проходит 20 процентов мирового объема нефти. Учения проводятся на фоне усиления военного присутствия США в регионе. Трамп неоднократно угрожал применить силу, чтобы заставить Иран ограничить свою ядерную программу. Тегеран заявил, что ответит на атаки.

Чтобы избежать войны, обеим сторонам необходимо пойти на уступки на переговорах в Женеве, а также учесть совершенно разные стили ведения переговоров, пишет The Guardian. Аракчи, около 15 лет погруженный в иранские ядерные переговоры, работает дипломатом почти всю жизнь и написал книгу об искусстве переговоров, в которой раскрываются секреты иранской дипломатии - уловки, терпение, невозмутимое выражение лица.

Трамп рассматривает дипломатию как разновидность профессиональной борьбы. Министерство иностранных дел Ирана считает её разновидностью шахмат, почти видом искусства. В своей книге Аракчи утверждает, что предоставление противнику возможности изящного выхода из ситуации является неотъемлемой частью дипломатии, подчеркивает The Guardian.