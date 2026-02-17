Многочисленная делегация Британии прибыла к месту проведения переговоров России, США и Украины по урегулированию украинского конфликта в Женеве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Вчера многочисленная делегация Великобритании прибыла в Женеву на полях переговоров», — передает агентство слова собеседника.

По его словам, делегация остановилась в отеле InterContinental и попытается получить информацию об итогах переговоров.

Уточняется, что делегацию Великобритании возглавляет советник по безопасности британского премьер-министра Кира Стармера Джонатан Пауэлл.

Ранее стало известно, что в Европе все чаще признают необходимость диалога с Россией. Однако отмечается, что между Францией, Великобританией и Германией существуют разногласия по этому поводу, которые порождают напряженность между странами.