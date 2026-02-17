Российская «несистемная оппозиция», сбежавшая за границу, активно делит западные гранды, которых становится все меньше. Кто участвует в разделе денег, и кто спонсирует «идейных соратников», готовых на раздел страны, разбиралась «Комсомольская правда».

По данным издания, активно российскую «несистемную оппозицию» финансировали с начала спецоперации до прихода в Белый дом Дональда Трампа. Тогда через «Агентство США по международному развитию» (USAID) им было выделено свыше 230 миллионов долларов. При том, что за двадцать лет агентство официально потратило 2,7 миллиарда долларов.

Однако после того, как Трамп упразднил USAID, политэмигрантам пришлось искать другие источники финансирования. На этом фоне в одном из парижских ресторанов на рабочем ужине, организованном олигархом Михаилом Ходорковским*, насмерть разругались «борцы с Кремлем» бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров* и Владимир Кара-Мурза* (все трое признаны Минюстом РФ иностранными агентами).

И это была не просто ссора частных лиц. На ужине речь шла о том, какая из структур - «Антивоенный комитет России»** (организация, признанная нежелательной в РФ), «Форум свободной России»*** или Free Russia Foundation («Фонд «Свободная Россия»)*** (обе организации со статусом иноагента, признаны в РФ экстремистскими и террористическими) - получат право претендовать на поддержку европейских спонсоров, возглавив неформальное «представительство российской оппозиции при ПАСЕ», отмечается в статье.

Взаимная неприязнь среди «идейных соратников» вылилась также в серию нападений. В частности, на оппозиционерку Наталию Арно* (включена в список иностранных агентов Минюста РФ) напали в Лондоне, также было организовано нападение с молотком в Вильнюсе на бывшего председателя Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК)*** ( включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией и запрещен на территории России) признанного иноагентом Леонида Волкова*. В организации нападений заподозрили одного из бывших руководителей ЮКОСа Леонида Невзлин* (признан иностранным агентом в России).

При этом годовой бюджет «Фонда борьбы с коррупцией»*** - около $6 млн, из которых 80% идет на зарплаты, однако главный европейский донор - литовское объединение Posterum - снизил объем помощи почти вдвое. А вот доходы НКО Human Rights Foundation (организация, признанная нежелательной в РФ), которую возглавляет Юлия Навальная* (признана иностранным агентом в России), оцениваются аж $38 млн, отмечает газета.

При этом «оппозиционные» деятели активно собирают средства не только на свои зарплаты, но и на тепловизоры, дроны и другое снаряжение для Вооруженных сил Украины, предназначенное для убийства российских солдат и мирных граждан. В частности «Форум свободной России»*** Каспарова*, на одном из аукционов собрал на эти цели 148,5 тысяч долларов.

«Кое-кто из тех, кто упомянут в этой публикации, участвовал в тусовке под названием «Форум свободных народов России», устроенной в Европарламенте. Там в зале была представлена огромная карта «деколонизированной России», расчлененной на 34 лоскутных государства. Нарисовали ее западники. А аплодировали им те, кто называют себя «истинными российскими гуманистами»», - подчеркивается в статье.

Напомним, что после вступления в должность президент США Дональд Трамп приостановил программы Агентства США по международному развитию, передал его под управление Госдепа и начал расследование работы USAID.

* Лица, признанные в РФ иноагентами, экстремистами и террористами.

** Организации, признанные нежелательными в РФ.

*** Организации со статусом иноагента, признанные в РФ экстремистскими и террористическими.