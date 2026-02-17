Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Орбан обратился к Зеленскому с жестким требованием

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал украинского лидера Владимира Зеленского перестать вмешиваться в выборы в Венгрии. Об этом политик написал в соцсети X.

По его словам, представители Украины активно принимают участие в избирательной предвыборной кампании в Венгрии.

Популярный у россиян зарубежный банк ввел плату за отсутствие платежей

Популярный у россиян грузинский Credo bank стал ежемесячно взимать с иностранных клиентов примерно по 11 долларов (30 лари в местной валюте) в случае отсутствия операций по счету. Об этом сообщает ТАСС.

По данным журналистов, брать деньги за отсутствие платежей стали еще с сентября 2025 года, хотя СМС-уведомление о новом правиле банк не отправлял.

Выросло число погибших при взрыве в военной комендатуре Ленобласти

Спасатели обнаружили при разборе завалов в здании военной комендатуры в Сертолово тела троих погибших. Об этом сообщает 47news со ссылкой на предварительные данные экстренных служб.

Собеседник 47news заявил, что информация о пострадавших уточняется. Разбор завалов продолжается.

Медведев послал тайный сигнал элите страны

Председатель партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев объявил о начале формирования новой стратегии развития страны, с которой политическая сила пойдет на выборы в Государственную думу.

Выступая перед выпускниками курса «Основы российской государственности», он определил глубинный смысл текущего противостояния как борьбу за право на самостоятельный путь. По словам политика, сегодня российские военнослужащие сражаются за «независимость внешнего курса и самостоятельность в проведении внутренней политики».

Германия нашла нового поставщика газа

Власти Германии рассматривают возможность импорта сжиженного природного газа (СПГ) из Аргентины под государственные гарантии. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на публикацию в Der Spiegel.

По данным немецкого СМИ, данные поставки могут начаться в рамках проекта государственной компании Sefe (прежде называвшейся Gazprom Germania) и аргентинской Southern Energy.

Взрыв прогремел в здании военной комендатуры в Ленобласти

Взрыв прогремел в здании военной комендатуры во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По информации канала, под завалами могут находиться четверо военнослужащих. На месте работают экстренные службы.

Ефремов сыграет главную роль в новом сериале

Заслуженный артист России Михаил Ефремов снимется в новом сериале режиссера, сценариста и продюсера Сергея Кальварского. Об этом кинематографист сообщил ТАСС.

Проект уже находится в работе, съемки пройдут в Москве и займут около трех месяцев. Как отметил Кальварский, Ефремов сыграет положительного персонажа.

Иран готов закрыть Ормузский пролив

© Zuma/TACC

Иран готов закрыть Ормузский пролив в случае необходимости в самые кратчайшие сроки. Об этом заявил командующий военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Алиреза Тангсири, передает IRIB.

"Если возникнет предлог для закрытия Ормузского пролива, то наши вооруженные силы выполнят эту операцию в самые кратчайшие сроки", - сказал он.

Герман Клименко предостерег россиян от покупки Android-смартфонов

Их использование может привести к утечке данных и появлению нежелательной рекламы.

Особенно это касается китайских «ноунеймов». На такие устройства следует устанавливать антивирусные программы, отметил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» председатель совета Фонда развития цифровой экономики, бывший советник президента РФ по развитию интернета.

В российском регионе загадочно пропала чиновница

В поселке Тугулым в Свердловской области загадочно пропала 56-летняя начальник управления образования. Об исчезновении российской чиновницы стало известно Ura.ru.

По сведениям издания, женщина не вышла на работу. Ее коллеги забили тревогу. Сотрудники обратились в полицию. Оперативники приехали по адресу, где проживает женщина, вскрыли дверь, но внутри ее не обнаружили.

