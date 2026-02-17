Главное за день: что произошло в мире 17 февраля — военные учения и вмешательство в выборы

Венгерские власти обвинили Украину во вмешательстве в выборы, а Россия, Китай и Иран направили свои корабли на новые военные учения. Главные события мира за 17 февраля — в материале «Рамблера».

Орбан обвинил Украину во вмешательстве в выборы

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину во вмешательстве в выборы в стране. Как сообщает «Известия», об этом он написал в X.

«Украинцы глубоко вовлечены в венгерскую избирательную кампанию», — написал политик.

Орбан подчеркнул, что Киев финансирует его оппонентов в личных интересах. Премьер добавил, что Венгрия должна сама решать свое будущее.

Лукашенко поддержал объединение попавших под санкции стран

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал объединение стран, которые находятся под санкциями. Об этом сообщает БелТА.

Политик напомнил, что под прямыми ограничениями находится уже 50 государств, а вторичный эффект касается уже сотен стран.

«И вот Министерство иностранных дел России обратилось ко мне как председателю Высшего государственного совета (Союзного государства — прим. ред.), чтобы мы рассмотрели вопрос, и как-то все, кто под санкциями, объединились. Уговорили еще и Китай. Уговаривать его не надо, он понимает, что следующим будет он», — сказал Лукашенко.

По мнению президента Белоруссии, если страны объединятся и договорятся, то те, кто ввели санкции, испугаются.

Учения РФ, Ирана и Китая

Россия, Китай и Иран направили корабли на совместные учения «Морской пояс безопасности — 2026», которые состоятся в Ормузском проливе. Об этом в интервью aif.ru заявил помощник президента РФ Николай Патрушев.

Учения пройдут в конце февраля в северной части Индийского океана и станут восьмыми по счету. Они проводятся с 2019 года по инициативе ВМС Ирана и направлены на укрепление безопасности мировой морской торговли.

Резонанс в китайских СМИ

Китайские СМИ удивились из-за внезапного решения России, которая якобы готова возобновить сотрудничество с США и использовать западную систему при международных расчетах. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на китайский портал Baijiahao.

Утверждается, что Россия якобы передала Штатам предложения по экономическому сотрудничеству, среди которых — возвращение к участию в западной финансовой системе. Информация вызвала резонанс, поскольку ранее РФ выступала за дедолларизацию и сокращение использования американской валюты в торговле между странами.

Приговор бывшему госминистру Карабаха

Бакинский военный суд приговорил экс-госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна к 20 годам лишения свободы. Об этом сообщает Azertag.

Варданяна задержали в сентябре 2023 года при попытке въехать в Армению. Ему предъявили более 40 пунктов обвинения, в том числе в финансировании терроризма, создании незаконных вооруженных формирований и незаконном пересечении границы Азербайджана. Бизнесмен свою вину не признал.