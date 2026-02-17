В России отреагировали на планы Польши потребовать «репарации за советское господство»

Политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов в разговоре с Рамблером прокомментировал планы польских властей потребовать с России «репарации за советское господство».

Согласно данным издания Financial Times, Польша готовит иск против России о так называемых «репарациях» за последствия «советского господства». Директор института Бартош Гондек, которому премьер-министр Польши Дональд Туск поручил расследование в отношении РФ, заявил, что работа будет масштабнее, чем расследование жестокостей нацистов.

Слово «репарации» данном случае неверно с юридической точки зрения, поскольку оно не является синонимом слова «глупость». Если бы все те, кто в очередной раз затевает разговоры о выплатах, были бы умными людьми и обратились к компетентным экспертам, то те им бы рассказали, что подобные претензии всегда носят обоюдоострый характер. В особенности это касается стран, которые очень плотно взаимодействовали в последние 300 лет. Напомню, что Польша в свое время была частью Российской империи. Здесь можно вспомнить и польскую интервенцию 1612 года, и много чего еще. Если же говорить о послевоенном периоде, то Польша - на мой взгляд, незаслуженно - получала преференции от Советского Союза, в том числе и финансовые. Часто это были не кредитные обязательства, а так называемая «братская помощь». Кроме того, после Второй Мировой войны советская страна ускоренными темпами восстановила полностью разрушенный центр Варшавы. Там не было ни одного целого здания - только горы кирпича. Также центре Варшавы была построена сталинская высотка, которую советская страна подарила городу. Так что если говорить о претензиях, то все можно посчитать и в обратную сторону. Полагаю, если все начнут подсчитывать, то поляки будут нам много должны. Так что на их месте я бы просто молчал. Алексей Мартынов Политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ

В Польше регулярно возникают разговоры о репарациях со стороны России, подчеркнул эксперт.

«Видимо, кому-то не дает покоя «шило в одном месте». Обычно эта тема еще и рифмуется с Катынской трагедией, но в этом деле давно была поставлена точка. Так что подобное поведение поляков может вызывать лишь сожаление. Вставая на этот тонкий лед, связанный с финансовыми претензиями в адрес России, поляки останутся нам должны. Видимо, они думают, что никто на русофобском Западе не будет обращать внимания на претензии со стороны Москвы. Но это зря. Поляки пытаются все посчитать в деньгах. Но подсчеты можно вести и в территориях. Скажем, после Второй Мировой войны часть Восточной Пруссии по решению большой советской страны «прирезали» к Польше. И немцы могут вспомнить, что это их земли. То есть тут получается очень интересная история. Из-за своих планов Польша может остаться должником, а также потерять часть своих территорий», - отметил Мартынов.

Ранее на требования Польши о репарациях ответили в МИД России.