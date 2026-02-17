«Препятствия на пути к миру»: западные СМИ о переговорах в Женеве

Западные СМИ прогнозируют отсутствие прорыва в ходе трехсторонних переговоров по Украине, которые начинаются сегодня в Женеве, и сомневаются в том, что ситуация может радикально поменяться. Самые интересные статьи западных изданий собрал «Рамблер».

Напомним, что два предыдущих раунда переговоров с участием России, Украины и США состоялись в Абу-Даби. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал обсуждение «подробным и продуктивным», заметив, что ожидает «дополнительного прогресса» в ближайшее время.

При этом в Швейцарии состав российской делегации будет расширен, в переговорах примут участие не менее 20 человек. Делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. В Кремле отметили, что в отличие от Абу-Даби он примет участие в новом раунде переговоров, так как будет «обсуждаться более широкий спектр вопросов, включая главные вопросы, которые касаются территорий».

Американская газета New York Times констатировала, что Киев и Москва «по-прежнему далеки друг от друга в том, что касается основных препятствий на пути к мирному соглашению».

При этом журналисты ожидают, что главными темами переговоров в Женеве станут вопросы о принадлежности территорий и о послевоенных гарантиях безопасности со стороны Запада.

«Присутствие господина Мединского (…) было воспринято некоторыми в Украине как тревожный сигнал. На предыдущих переговорах он раздражал своих украинских коллег пространными историческими лекциями и жесткой позицией», - говорится в статье.

В Euronews также обратили внимание на то, что помощник президента России Владимир Мединский известен своей жесткой риторикой, а его возвращение может говорить об ужесточении переговорной позиции Москвы.

«По некоторым данным, США дали понять российским коллегам, что предпочли бы ограничить участие в мирном процессе таких сторонников жесткой линии, как Мединский», - утверждает издание.

Несмотря на то, что США возобновили активные дипломатические усилия, надежды на какой-либо внезапный прорыв в ходе переговоров «невелики», так как Россия «продолжает выдвигать максималистские требования к Украине», считает The Guardian.

«Президент США Дональд Трамп, который на протяжении всего своего второго срока балансировал между критикой Москвы и Киева, в эти выходные снова возложил вину на Зеленского, заявив, что Украина препятствует усилиям по прекращению войны», - напоминает издание.

В свою очередь Le Figaro привела слова Владимира Зеленского о том, что «большой ошибкой» является отсутствие европейских союзников Украины за столом переговоров. При этом, по данным газеты, замглавы МИД РФ Сергей Рябков со своей стороны назвал европейцев главным препятствием на пути к достижению «разумного соглашения» с Украиной.