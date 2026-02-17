Трамп дал слабину: переговоры в Женеве обречены на провал

Реальных предпосылок для выхода на мирное соглашение по итогам переговоров в Женеве не существует, так как администрация в Вашингтоне по-прежнему отказывается применять действенные рычаги давления на Киев. Об этом в интервью изданию News.ru заявил политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько. По его словам, без жестких ультиматумов со стороны Соединенных Штатов украинская сторона не пойдет на необходимые уступки, что превращает текущий переговорный процесс в формальность.

«Реальных предпосылок для перемирия сейчас нет. Американцы не хотят оказывать давление на Киев, а без этого Украина не идет ни на какие уступки», — констатировал эксперт. Безпалько подчеркнул, что подлинным сигналом к миру стали бы не дипломатические встречи, а радикальные меры: объявление Владимира Зеленского персоной нон грата в США, прекращение передачи разведданных и отключение систем спутниковой связи Starlink.

«Если бы Марко Рубио (госсекретарь США. — Прим. ред.) приехал и сказал, что Вашингтон объявляет санкции... Белый дом останавливает передачу оружия... тогда бы, конечно, это было бы реальное давление», — резюмировал политолог.

Текущие же заявления американской стороны о том, что они «ничего не навязывают» Киеву, эксперт назвал «дипломатическим трепом», который не имеет веса в реальной геополитике.