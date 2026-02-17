$76.6291.04

Орбан рассказал о помощи США со стороны Венгрии для урегулирования на Украине

Газета.Ru

Венгрия помогает США лучше понять ситуацию в Центральной Европе и конфликт на Украине, чтобы способствовать мирному урегулированию. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, передает РИА Новости.

"Было ли это полезно США? Думаю, да. Что действительно интересно, так это смогли ли мы им помочь. Потому что Америка далеко, Центральная Европа сложная, ее трудно понять, и отсюда они видят войну с совершенно другой точки зрения. И именно в этом я пытаюсь помочь им, американцам", - сказал политик.

По словам Орбана, он пытается дать другую перспективу, чтобы США могли сделать правильный выбор в мирном урегулировании.

Утром 17 февраля российская делегация прибыла в Женеву, где состоится третий раунд переговоров России, Украины и США. Как сообщили в МИД Швейцарии, трехсторонние встречи пройдут в закрытом для СМИ формате.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, выбор швейцарского города в качестве площадки для нового раунда переговоров обусловлен соображениями целесообразности и удобства для всех участников.