Французский политик высмеял поведение Макрона в Индии

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х высмеял поведение президента Франции Эммануэля Макрона в аэропорту Индии.

В момент, когда открылась дверь самолета, глава государства резко ушел внутрь салона, оставив свою супругу Брижит одну перед открытой дверью.

"Что же там (в самолете. — "Газета.Ru") все-таки произошло?!" — задался вопросом Филиппо.

На кадрах, появившихся в сети, видно, как Макрон уходит в салон самолета, тем временем Брижит остается одна перед открытой дверью. Затем первая леди Франции повернулась к члену экипажа и заговорила с ним. Спустя некоторое время президент вернулся, и только после этого супруги начали спускаться по трапу.

Французский лидер прибыл в Индию в рамках трехдневного визита, который продлится с 17 по 19 февраля. В ходе этой поездки у Макрона запланирована встреча с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

В сети завирусилось видео пробежки Макрона со своей охраной

До этого в сети завирусилось видео пробежки Макрона в Индии в окружении своей охраны. Президент Франции, известный своими регулярными тренировками, был одет в повседневную темно-синюю футболку и черные солнцезащитные очки. Он в том числе пробежался по набережной Marine Drive в Мумбаи.