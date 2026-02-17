Киев будут ломать: вскрыта миссия Дрисколла на переговорах в Женеве

Министр сухопутных войск США Дэниел Дрисколл прибыл на трехсторонние переговоры в Женеву с целью оказания беспрецедентного давления на украинское руководство.

Как сообщил в интервью изданию News.ru политолог-американист Малек Дудаков, высокопоставленный чиновник фактически взял на себя функции специального представителя администрации Дональда Трампа по контактам с Киевом, сменив на этом посту Кита Келлога.

«Дрисколл считается реалистом. Он близок к вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, который негативно относится и к украинским амбициям в целом, и к Владимиру Зеленскому в частности», — отметил эксперт. По мнению аналитика, замена сторонника жесткой линии Келлога на более прагматичного Дрисколла указывает на смену тактики Белого дома. «Как спецпосланник он будет заниматься контактами американской стороны с украинцами... он будет оказывать серьезное давление на Киев, потому что относится к требованиям Украины скептически», — резюмировал эксперт.

«Режим тишины» и возможные «утечки»: чего ждать от переговоров в Женеве

Ранее сообщалось, что переговоры в Женеве будут вестись одновременно по пяти направлениям, охватывающим территориальные, военные и экономические вопросы.

Параллельно с Дрисколлом в швейцарскую столицу прибыл главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.