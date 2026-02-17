На Украине задержали подозреваемого по делу о теракте в Одессе

На Украине задержали 33-летнего безработного мужчину, подозреваемого в подрыве автомобиля в Одессе. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

© СБУ

Утверждается, что задержанный искал в интернете «легкий заработок», в ходе чего ему поступил заказ на подрыв автомобиля.

По данным силовиков, мужчин изготовил самодельное взрывное устройство из комплектующих, купленных в хозяйственных магазинах. После этого он прикрепил к устройству телефон для дистанционного подрыва и закрепил взрывчатку под автомобилем.

Утром 16 февраля в Одессе произошел взрыв, жертвой которого стал 21-летний водитель. Позже СБУ квалифицировала произошедшее как теракт.