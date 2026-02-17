«Режим тишины» и возможные «утечки»: чего ждать от переговоров в Женеве

Сегодня в Женеве начинается третий раунд мирных переговоров между Россией и Украиной при посредничестве США. Чего ждать от встречи, и какие темы затронут представители трех стран, разбиралось РБК.

Напомним, что два предыдущих раунда переговоров с участием России, Украины и США состоялись в Абу-Даби. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал обсуждение «подробным и продуктивным», заметив, что ожидает «дополнительного прогресса» в ближайшее время. При этом, несмотря на то, что впервые за время полномасштабного конфликта на Украине переговоры пройдут в западноевропейской стране, ни представители Швейцарии, ни представители ЕС принимать участия в них не будут.

Предполагается, что и в Женеве встречи пройдут в течение двух дней, как это было и в Абу-Даби. При этом в Швейцарии состав российской делегации будет расширен, в переговорах примут участие не менее 20 человек. Делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский, известно также о том, что в переговорах примут участие заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин и начальник Главного управления (ГРУ) Генштаба адмирал Игорь Костюков.

Как пояснили в Кремле, Мединский возглавлял переговорную группу и в Абу-Даби, но в предыдущих двух раундах не участвовал, так как там речь шла о вопросах безопасности.

«На этот раз имеется в виду обсуждать более широкий спектр вопросов, включая главные вопросы, которые касаются территорий и всего остального, которые связаны с теми требованиями, которые мы имеем. Здесь уже необходимо присутствие главного переговорщика, то есть Мединского», — пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом, по информации СМИ, ожидается, что наряду с территориальными вопросами темами для обсуждения станут энергетическое перемирие, ситуация вокруг Запорожской АЭС, а также отдельным треком будет идти обсуждение в рамках российско-американской группы по экономическим вопросам.

Стали известны условия предстоящих переговоров в Женеве

Состав украинской делегации в Женеве не изменился. Ее продолжает возглавлять секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров. От США в переговорах будут участвовать специальный посланник президента Стив Уиткофф и зять американского лидера, предприниматель Джаред Кушнер.

Чего ждут стороны?

Все три стороны — Россия, США и Украина — назвали предыдущие переговоры в Абу-Даби «действительно конструктивными», но не смогли договориться насчет ключевого — территориального — вопроса.

При этом, западные СМИ, со ссылкой на источники в окружении Владимира Зеленского отмечали, что шансов на заключение сделки становится все меньше, и Киев, возможно, уже готов отказаться от контроля над территорией в Донбассе. Однако сам Зеленский публично сообщил о том, что он предпочел бы не заключать никакого соглашения с Россией вместо «плохого мира».

В свою очередь американский лидер Дональд Трамп в преддверии встречи в Женеве заявил о том, что Россия «хочет заключить сделку», и призвал Зеленского действовать, «иначе он упустит прекрасную возможность».

Киев настаивает, что нужно подписать с США соглашение о гарантиях безопасности до заключения мирного договора с Россией. Вашингтон же готов дать гарантии только после окончания конфликта, говорится в статье.

Россия же ход переговоров и их содержание комментирует сдержанно. Заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин отмечал, что «участники договорились работать в «режиме тишины», не допуская утечек».

Вопросы, которые предстоит обсудить в Женеве, — объемные — и прогнозировать исход переговоров, «наверное, не возьмется никто», сообщил российский дипломат Сергей Рябков.

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров ранее обратил внимание на то, что в Анкоридже Москва пошла «на определенные уступки США», но пока нет решения украинского вопроса, а в сфере экономики не видно «никакого радужного будущего».