«Настоящая цензура»: в Германии рассказали о «тотальной слежке» Британии

В Великобритании власти отслеживают сообщения жителей и применяют цензуру. Такое заявление сделал немецкий бизнесмен Шрадер в эфире «Шоу Такера Карлсона», передает «Пул N3». Telegram-канал публикует соответствующий видеоролик.

Бизнесмен отметил, что принятый в королевстве закон о безопасности в интернете позволяет просматривать переписку. По словам Шрадера, «к самим сообщениям применяется самая настоящая цензура».

«То есть, допустим, ты получаешь какое-то нежелательное изображение, и затем оно уже цензурируется», — пояснил предприниматель.

По его словам, любая цензура является прямым следствием тотальной слежки — чтобы фильтровать контент, власти вынуждены просматривать все сообщения.

Даже если сейчас у властей благие намерения, созданная инфраструктура в будущем может быть использована во вред. Бизнесмен также анонсировал эксперимент: он планирует отправить тысячам контактов сообщение «Свергните Стармера», чтобы проверить реакцию властей.