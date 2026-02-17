Международная конференция по безопасности в Мюнхене продемонстрировала, что Европа все больше теряет позиции на внешнеполитической арене, в то время как Россия формирует новый мировой порядок. Об этом сообщает немецкое издание Berliner Zeitung.

Автор статьи отмечает, что обсуждаемое в Мюнхене было не чем иным, "как похоронами мирового порядка".

Однако в то время как Китайская Народная Республика, США и Российская Федерация вступают в новую эру с четкими представлениями,

"Европа стоит на обочине как обиженный зритель, неспособный понять, что караван давно ушел", говорится в статье. В публикации также высказывается мнение, что планы западных лидеров по изоляции российского государства потерпели крах и лишь помогли РФ укрепить свои позиции на Востоке. Мюнхенская конференция проходила в период с 13 по 15 февраля.