Обзор иноСМИ: надежды Запада на диалог с Путиным и призывы «нейтрализовать» Калининград

«Украина не получила ответа на свой главный вопрос в Мюнхене»

Организаторы Мюнхенской конференции по безопасности 2026 года наградили украинский народ премией «за мужество, готовность к самопожертвованию и решимость защищать свою свободу, а также свободу Европы». Владимир Зеленский лично принял награду, но больше всего он хотел увезти с собой новые политические и военные обязательства, пишет Der Tagesspiegel. Однако на конференции 2026 года украинский кризис был лишь одной из нескольких тем. Трансатлантическое сближение, ключевой вопрос для многих европейских стран на этой встрече, также могло бы пойти на пользу Киеву. Но пока этого не произошло. К большому разочарованию сторонников Украины, «ключевые заявления, в том числе и заявления канцлера [Германии Фридриха Мерца], ограничивались анализом геополитических потрясений».

Даже в Берлине основное внимание сейчас уделяется наращиванию собственных сил, «вместо того чтобы рассматривать Украину как неотъемлемую и важнейшую составляющую европейской безопасности». Хотя в конце 2025 года были сделаны заявления о гарантиях безопасности для Украины, эти гарантии еще не полностью сформулированы. Поскольку американцы отвергают идею членства Украины в НАТО, Зеленский стремится к скорейшему вступлению в ЕС, государства-члены которого также могут рассчитывать на взаимопомощь. Украина призывает принять ее в Евросоюз уже в 2027 году. В Мюнхене это предложение не нашло одобрения ни у немецкого правительства, ни, к примеру, у президента Финляндии Александра Стубба. В конце концов, для вступления в ЕС необходимо выполнить копенгагенские критерии. Никаких скидок или ускоренных процедур не предусмотрено. Также в Мюнхене не было принято никаких обязательств по поставке новых систем вооружения Киеву.

Калининград назвали первой целью Запада в случае войны с Россией

Бывший командующий американскими войсками в Европе Бен Ходжес в интервью Die Welt заявил, что в случае конфликта НАТО с Россией «в сколько-нибудь значительных масштабах» главная цель альянса будет заключаться в том, чтобы «вернуть инициативу - и не обязательно только в месте столкновения». По мнению Ходжеса, успешное сдерживание заключалось бы в том, «чтобы дать понять России, что она потеряет Калининград - и очень быстро». Генерал заявил, что россиянам «нужно знать, что на Западе готовы и способны это сделать». По словам Ходжеса, он «почти уверен», что Калининград был бы «нейтрализован в течение первых 24 часов» конфликта. Он отметил, что другие западные командиры приходили к такому же выводу.

Ходжес подчеркнул, что имеет в виду не вторжение сухопутных войск НАТО в город, а использование «кинетических и некинетических средств для нейтрализации Калининграда как военного фактора для Российской Федерации». «Некинетическими средствами» Ходжес назвал кибервойну и радиоэлектронную борьбу «с целью максимально вывести из строя противовоздушную оборону и дальнобойное оружие». Также он заявил, что «может представить» применение кинетического высокоточного оружия большой дальности - артиллерии или ракет - против ключевых объектов в Калининграде. Ходжес считает, что «союзники в регионе» могли бы нанести значительный ущерб Калининграду даже без участия США. Он допустил, что Польша могла бы немедленно присоединиться к атакам на Калининград, и предположил, что западные страны могли бы оказать давление на крайнем севере России, недалеко от Норвегии и Финляндии.

«Франция и Италия призывают к прямому диалогу с Путиным»

Франция и Италия призывают к возобновлению прямого диалога с президентом России Владимиром Путиным, но Берлин и Лондон считают, что сейчас для этого неподходящее время, пишет испанская газета El País. Чуть более четырех лет назад, перед началом украинского кризиса, Путин принял президента Франции Эммануэля Макрона в Кремле. Макрона посадили за огромный стол и переговоры не принесли результатов. Этот стол был и остается символом огромной дистанции между Россией и Западом, заморозившим свои связи с Москвой вскоре после начала конфликта, подчеркивает El País. Сегодня президент США Дональд Трамп укрепил связи с Путиным и организовал диалог между Москвой и Киевом. Но европейцев за столом переговоров нет, что подпитывает дискуссию о целесообразности прямого диалога с Россией. Франция и Италия призывают возобновить переговоры с Путиным, чтобы участвовать в диалоге, от которого будет зависеть архитектура безопасности Европы. Видение Рима и Парижа поддерживают Австрия, Люксембург и Чехия.

Париж уже восстановил некоторые каналы диалога с Москвой на техническом уровне. Недавно Макрон направил в Россию своего главного дипломатического советника Эммануэля Бонна. Но, по данным дипломатических источников, визит оказался не очень плодотворным. Некоторые призывают ЕС назначить спецпосланника для диалога с Россией. В качестве кандидатов назывались президент Финляндии Александр Стубб и экс-президент страны Саули Ниинистё, который поддерживал тесные отношения с Кремлем. Сторонники этой идеи утверждают, что Москва никогда не согласится на переговоры с главным дипломатом ЕС, эстонкой Каей Каллас, одной из самых ярых противниц России. Эстонские аналитики считают, что начало диалога на этом этапе будет воспринято россиянами как признак слабости и подтолкнет Кремль к «отстаиванию своих максималистских требований».

«ЕС изменил риторику по Украине»

Американский профессор политологии Николай Петро заявил, что риторика ЕС в отношении украинского кризиса изменилась, пишут «ИноСМИ» со ссылкой на интервью эксперта Гленну Дизену. По мнению Петро, теперь «победой» для Киева считается прекращение огня, которое сохранило бы «то, что осталось от Украины».

Петро считает, что сейчас у Евросоюза нет стратегии: прежняя провалилась, а альтернатива ей так и не появилось. Также у ЕС нет мирного плана: Брюссель перекладывает ответственность на Украину, заявляя, что будет следовать ее указаниям. По мнению Петро, выделяемые Киеву Евросоюзом 90 миллиардов евро - на четверть меньше суммы, необходимой для поддержания основных функций государства и продолжения боевых действий.

Макрон решил подстелить Франции соломку на случай победы Ле Пен

Президент Франции Эммануэль Макрон спешит принять меры, которые ограничат возможности потенциального ультраправого президента Франции, пишет Politico. По словам четырех действующих и двух бывших французских чиновников, Макрон ускоряет назначение ключевых сотрудников и ставит лоялистов на высшие должности, чтобы укрепить свое влияние и помешать «Национальному объединению» Марин Ле Пен реализовать свою популистскую программу. Опросы показывают, что крайне правая партия - фаворит на президентских выборах следующего года, а потенциальные кандидаты - Марин Ле Пен и Жордан Барделла - дали понять, что попытаются отменить экономические реформы Макрона и сократить обязательства Франции перед ЕС и НАТО.

Выборы президента Франции намечены на май 2027 года. По словам бывшего дипломата, Макрон обеспокоен надвигающимися опасностями. Он уже назначил своего союзника на должность главного аудитора страны, несмотря на обвинения в конфликте интересов. В МИД началась масштабная перестановка, которая выйдет за рамки традиционной летней смены послов. Ожидается, что в ближайшие месяцы новые послы прибудут в более чем 60 представительств Франции, в том числе в Вашингтоне, Лондоне, Берлине и Киеве. Досрочная отставка главы Банка Франции Франсуа Вильруа де Гало на прошлой неделе также открывает Макрону путь к назначению нового человека на этот пост сроком на шесть лет до следующих выборов. Летнее решение Макрона сменить верховного генерала Франции было отчасти мотивировано желанием иметь на этом посту сильный голос, который мог бы противостоять потенциальному президенту от «Национального объединения», заявили два военных чиновника. Партия Ле Пен, среди прочего, выступает за выход Франции из объединенного командования НАТО. Собеседники Politico назвали действия Макрона явной попыткой оградить французские институты от возможных потрясений, которые были бы вызваны приходом к власти ультраправых сил.