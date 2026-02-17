Верховный лидер Ирана пригрозил Трампу

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выступил с угрозами в адрес президента США Дональда Трампа, заявив о способности потопить американские военные корабли.

Об этом сообщает Tasnim.

«Они все время говорят, что отправили корабли в Иран. Корабль — это опасное устройство, но еще опаснее оружие, способное потопить этот корабль», — заявил Хаменеи.

Он также высмеял утверждения Трампа о самой сильной армии в мире, отметив, что даже она может получить «серьезные повреждения».

Ранее американское военное командование завершило переброску дополнительных сил на Ближний Восток в преддверии переговоров с Ираном. Истребители и самолеты-заправщики с баз в Великобритании передислоцировали ближе к региону, а военнослужащим, подлежащим ротации, продлили контракты. В Пентагоне также отправили на базы в Иордании, Бахрейне и Саудовской Аравии более 250 грузов с оборудованием.

Трамп предупредил Иран о "второй фазе" действий при отказе от сделки

Источники утверждают, что наращивание сил служит как для давления на Тегеран, так и для обеспечения возможности нанести удар в случае провала переговоров.