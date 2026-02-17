ЕС скорректировал предложение по 20-му пакету санкций против России

Еврокомиссия внесла изменения в предложение по 20-му пакету антироссийских санкций. Как сообщил РИА Новости информированный европейский источник, кипрское председательство в Совете ЕС представит пересмотренные тексты в ближайшие часы для обсуждения постпредами стран Евросоюза.

Рассмотрение документа запланировано на заседаниях 18 и 20 февраля. До этого издание Politico сообщило, что согласование нового пакета затягивается из-за позиции Венгрии. Будапешт настаивает на исключении из санкционных списков российских спортивных функционеров — их возможное включение в ограничения ранее анонсировали СМИ. Вопрос обсуждается на встречах постпредов и пока не решен окончательно.

Ранее стало известно, что 16 февраля Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против российских спортсменов. В документе говорится, что меры приняты в соответствии с решениями Совета национальной безопасности и обороны. Санкции коснулись десяти спортсменов.

Кроме того, Зеленский 4 января утвердил указ о наложении санкций на 70 организаций, зарегистрированных в Российской Федерации, Китае и на Виргинских островах. Из них 60 компаний имеют российскую регистрацию, девять — китайскую, и одна — с Виргинских островов. Кроме того, персональные санкции были введены против пяти граждан Российской Федерации.