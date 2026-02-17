В Харькове демонтировали памятник Герою Советского Союза подпольщику Александру Зубареву. О сносе сообщил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своем Telegram-канале.

"В Харькове киевский режим снес памятник подпольщику герою СССР Александру Зубареву, боровшемуся с нацистами," - говорится в сообщении.

Александр Зубарев родился в Дружковке Донецкой области, в Харькове он окончил географический факультет пединститута, после чего работал учителем географии в одной из харьковских школ.

Во время Великой Отечественной войны организовывал антинацистскую агитацию среди жителей города - он успел выпустить листовки общим тиражом около 600 экземпляров. В январе 1942 года его задержали сотрудники гестапо, спустя несколько недель он был расстрелян. В 1965 году указом Президиума Верховного Совета СССР посмертно присвоили ему звание Героя Советского Союза.

До этого власти украинской Жмеринки демонтировали мемориальную доску на вокзале, установленную в честь освобождения города от немецких захватчиков 18 марта 1944 года. С 2014 года на Украине проводится политика декоммунизации, подразумевающая ликвидацию советских топонимов и снос памятников советским государственным деятелям и полководцам.