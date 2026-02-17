«Танкерная война» выходит на новый уровень: захват судов и «ответный ход» России

Ставки в «танкерной войне» против России стремительно растут. Как сообщает «Царьград», пока в странах Европы обсуждают, как перехватывать и даже захватывать суда с российской нефтью, Москва готовит свой ответ.

Один из самых жестких вариантов, обсуждаемых на Западе — совместные операции по задержанию и захвату судов. Великобритания уже подготовила предложения по координации подобных действий с партнерами из ЕС и США. Вероятно, такая идея появилась у европейцев после захвата американцами танкера Marinera. При этом Великобритания решила пойти дальше и создать специальный командный центр для управления группами беспилотных надводных аппаратов для перехвата судов.

Россия может пересмотреть политику борьбы с подобными действиями. Утверждается, что Москва готовится совершить «ответный ход в танкерной войне», создав собственный «нефтяной альянс». Для этого идут переговоры с основными юрисдикциями, которые готовы продолжать помогать транспортировать российскую нефть.

Член экспертного совета Общероссийской организации «Офицеры России» Василий Дандыкин заметил, что, судя по составу участников, альянс будет носить преимущественно экономический характер. Он напомнил, что у РФ и так много подобных объединений, в том числе ОДКБ и БРИКС, однако в контексте действий Запада они реагируют недостаточно активно. При этом ситуация может выйти далеко за пределы Балтийского или Черного морей, превратившись в открытое рейдерство и глобальное пиратство.

«И это угроза не только для нас. Все мировое сообщество, включая США, совместно боролось с сомалийскими пиратами. Но сейчас масштаб совсем иной. Здесь можно придумать любое оправдание, подвести любую базу. Уже задерживают танкеры, которые даже не входят в так называемые санкционные списки. Сами санкции —решение Евросоюза, тот же 20-й пакет, касающийся в том числе танкерных перевозок. Это по своей сути незаконно», — заявил он.

Военный эксперт Василий Фатигаров считает, что в альянс должны быть вовлечены те страны, с которыми уже есть всеобъемлющий договор о партнерстве. Например, КНДР, которая без раздумий согласится помочь России. Флот Пхеньяна оценивается в 600-700 боевых кораблей, часть из которых может выйти на охрану танкеров. Схожее соглашение о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве у Москвы имеется и с Тегераном, который тоже обладает значительным флотом.

Британия обсуждает с союзниками возможность захвата российских танкеров

Дандыкин не исключает, что битвы на воде не избежать, а в складывающейся ситуации без участия ВМФ РФ не обойтись.

«Как поведут себя другие партнеры — сказать сложно. Однако проблема касается не только нас: уже фиксировались случаи задержания танкеров, связанных с Китаем. Это безусловный вызов, на который необходимо отвечать», — заявил он.

Фатигаров также считает, что ни одно судно под российским флагом не должно быть захвачено. Для этого потребуется координация: и ЧВК, которые нанимают для охраны судов на борту, и непосредственной поддержки флота, которая особенно важна для обеспечения законных прав России в море.