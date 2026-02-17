Украинский лидер Владимир Зеленский в первый день переговоров между Россией, США и Украиной по урегулирования конфликта начал угрожать России санкциями.

Об этом пишет РИА Новости.

«Сила давления на РФ — давления санкций, постоянной и быстрой поддержки украинской армии, нашей ПВО», - заявил президент.

Прибалтийские и северные страны Евросоюза призывают руководство блока ударить еще по ключевой отрасли российской экономики.

Зеленский сделал заявление перед началом переговоров в Женеве

Ранее Зеленский подписал указ, которым вводятся санкции в отношении десяти спортсменов из России.