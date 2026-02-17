В США поделились ожиданиями от переговоров в Женеве

На предстоящей встрече России, Украины и США в Женеве прорыва в урегулировании конфликта не ожидается. Об этом пишет газета The New York Times.

"Это уже третья трехсторонняя встреча представителей Украины, России и США примерно за три недели. Два предыдущих раунда состоялись в Объединенных Арабских Эмиратах. Киев и Москва называли их продуктивными, однако фактический прогресс ограничился обменом военнопленными", - говорится в тексте.

По мнению авторов, стороны остаются далекими от компромисса по территориальному вопросу и гарантиям безопасности, а это "ключевые темы".

17–18 февраля в Женеве состоится третий раунд трехсторонних переговоров по урегулированию на Украине. В них будут участвовать российские, украинские и американские переговорщики.

Предыдущие два раунда прошли в Абу-Даби, на них делегацию РФ возглавлял начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. В Женеве к роли главы делегации вернется помощник президента Владимир Мединский. По данным ТАСС, российская переговорная группа в Женеве была расширена до 20 человек.

Со стороны США в переговорах участвуют спецпосланник президента Стив Уиткофф и советник Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Украинскую делегацию представляет группа официальных лиц, в которую входит глава офиса президента Украины Кирилл Буданов.