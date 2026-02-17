Экс-депутат Рады высказался о готовящемся роспуске правительства Украины

Накануне мирных переговоров в Женеве такое количество информационных вбросов, что не стоит доверять информации о скором роспуске правительства Украины. Такое мнение высказал News.ru экс-депутат Верховной рады Игорь Марков.

При этом, по словам бывшего нардепа, с Владимиром Зеленском очень сложно находить компромиссы и отставка правительства не исключена.

«Рано или поздно нынешнее правительство страны уйдет из-за Зеленского, потому что с ним невозможно будет достигнуть никаких компромиссов. По поводу того, что готовят о роспуске, — сейчас накануне встречи в Женеве такое количество вбросов, что, мне кажется, не стоит делать выводы. Всем надо сохранять как можно больше хладнокровия», — пояснил Марков.

Экс-депутат Верховной рады также отметил, что США вполне могут оказать влияние на смену руководства Украины, так как уже «собрали компромат на каждую политическую фигуру».

Напомним, что 17 февраля в Женеве должен начаться новый раунд закрытых двухдневных переговоров между Россией, Украиной и США. Американский лидер Дональд Трамп в преддверии встречи подчеркнул, что Россия «хочет заключить сделку», и призвал Зеленского действовать, «иначе он упустит прекрасную возможность».