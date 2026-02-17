Трехсторонние переговоры России, Украины и США в Женеве пройдут минимум по пяти трекам.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Это прежде всего территориальные, военные, политические, немаловажно — экономические вопросы, а также самые разные аспекты безопасности», — сказал собеседник агентства.

Очередной раунд переговоров по Украине состоится в Женеве 17–18 февраля. Встреча пройдет в трехстороннем формате с участием России, Украины и США.

По мнению бывшего американского разведчика Скотта Риттера, участие в переговорах по Украине Владимира Мединского демонстрирует решительность и конструктивный подход Москвы.

Появилось видео Уиткоффа и Кушнера на завтраке в Женеве

По словам президента Украины Владимира Зеленского, на встрече будет обсуждаться территориальный вопрос, который на данный момент является самым проблемным.