«Файлы Эпштейна» привели к небывалому скандалу в Европе

Норвежская королевская семья столкнулась с беспрецедентным кризисом. В центре скандала — кронпринцесса Метте-Марит, чьи связи с осужденным финансистом Джеффри Эпштейном вскрылись после публикации новых документов, а также ее сын, обвиняемый в нескольких изнасилованиях, передает РИА Новости.

Согласно данным норвежских СМИ, имя будущей королевы упоминается в файлах Эпштейна более тысячи раз. Сама Метте-Марит не отрицает дружбы с финансистом, но утверждает, что не знала о его преступлениях. В королевском доме заявили, что контакты были прекращены в 2013 году, как только против американца выдвинули обвинения.

Однако выяснились новые подробности. В 2013-м Эпштейн организовал для кронпринцессы визит к стоматологу в Палм-Бич, где она прожила в его доме четыре дня. Также сообщается, что Метте-Марит давала Эпштейну советы по поводу женщин: рекомендовала француженок для адюльтеров, а скандинавок — для брака.

Кронпринцесса принесла публичные извинения за дружбу с Эпштейном. Однако они не остановили волну критики. Совет по психическому здоровью Норвегии приостановил сотрудничество с будущей королевой, а согласно опросам, почти половина норвежцев (47,6%) не хотят видеть ее на троне.

Удар по репутации семьи усилил скандал вокруг сына Метте-Марит — 29-летнего Мариуса Борга Хёйби. В начале февраля он предстал перед судом по обвинению в четырех изнасилованиях. По данным следствия, жертвы были в беспомощном состоянии, а одно из преступлений произошло в королевском поместье Скаугум. Хёйби заявляет, что ничего не помнит, и просит снисхождения, объясняя свои проблемы давлением статуса матери. Ему грозит до 16 лет тюрьмы.

СМИ: Deutsche Bank использовал Эпштейна для доступа к миллиардерам

На этом фоне в парламенте ставили на голосование вопрос о переходе к республике, но большинство депутатов (141 против 26) высказались за сохранение монархии. Эксперты считают, что институт пока устоит: норвежцы ценят монархию как символ независимости. Однако, как отмечают политологи, репутация Метте-Марит серьезно подорвана, и власти обсуждают, стоит ли ей становиться королевой или она может остаться принцессой. Ее муж кронпринц Хокон, не запятнанный скандалами, сохраняет доверие населения.