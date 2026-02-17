Начато расследование преступлений на ранчо Эпштейна

В Нью-Мексико создана спецкомиссия по расследованию преступлений, совершенных на ранчо финансиста Джеффри Эпштейна, сообщает издание Axios.

По данным СМИ, на ранчо "Зорро", которое финансист приобрел в 1993 году, могли совершаться преступления – об этом свидетельствует опубликованные Минюстом США документы, где некоторые жертвы упоминали, что подвергались насилию на территории этого ранчо.

Площадь ранчо составляет больше трех тысяч гектаров, и ранее оно уже было объектом уголовного преследования, но после смерти Эпштейна в 2019 году дело было прекращено.

Теперь же законодатели штата рассчитывают установить все факты совершенных там преступлений, в том числе возможной торговле людьми и насилии над подростками и детьми. Помимо этого, такая комиссия, по мнению инициатора создании комиссии, члена палаты представителей штата Андреа Ромеро, должна стать площадкой для всех жертв преступлений, которые могут дать показания в отношении Эпштейна и его сообщниках, а также для того, чтобы предать те деяния огласке.

Новым владельцем ранчо выступает бывший сенатор от штата Техас Дон Хаффайнс – по данным СМИ, он подтвердил готовность оказывать полное содействие расследованию.