Работу одной из важнейших международных организаций парализовало

В последние несколько лет оказалась практически парализована работа Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом заявил вице-премьер России Алексей Оверчук. Его процитировало ТАСС.

По его словам, это стало очередным свидетельством того, что старые правила перестали работать, а мировая экономика остается в состоянии неопределенности.

Оверчук пояснил, что новые технологии начинают требовать новых видов ресурсов, и, соответственно, под это уже начинают конструироваться соответствующие международные цепочки поставок. Это, в свою очередь, оказывается причиной того, что некоторые государства и компании пытаются поставить под свой контроль месторождения критических минералов и новые транспортно-логистические маршруты.

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что ВТО не может работать эффективно в современных условиях и рискует расстаться с жизнью. Сложившуюся ситуацию он описал старым анекдотом об отправке еще не почившего человека в морг.