«Оскорбляют» общество: как страна ЕС нашла способ «победить» Россию

В Латвии нашли способ «победить Россию». Как сообщает «Царьград», в стране избавятся от всех знаков и дорожных указателей с упоминанием городов РФ и Белоруссии.

Завершить работу латвийские власти собираются к сентябрю. Утверждается, что упоминания российских и белорусских городов на указателях «оскорбляют» латвийское общество.

«Правда, мы их замысел раскусили: именно так Латвия собирается победить Россию. Если нет названий русских городов, значит, и России как бы не существует. А если России нет, то вот латыши нас и победили. Попробуйте оспорить…», — пишет телеканал.

Местные власти объяснили, что не могли сделать этого раньше из-за необходимости выделения средств. При этом если раньше на замену 235 знаков нужно было потратить 120 тысяч евро, то теперь чиновники озвучивают другую сумму — почти 2,5 млн евро или по 10 тысяч евро на один знак.