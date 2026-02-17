Появилось видео Уиткоффа и Кушнера на завтраке в Женеве

Агентство Ruptly опубликовало видео того, как спецпосланник США Стив Уиткофф и зять главы американской администрации Дональда Трампа Джаред Кушнер завтракают в отеле в Женеве.

По имеющейся информации, отель обещает «роскошный шведский стол с широким выбором блюд», французской выпечкой и местными швейцарскими сырами.

Ранее сообщалось, что самолёт, на борту которого, предположительно, находится спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, приземлился в аэропорту Женевы.