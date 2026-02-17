Спикер по вопросам внешней политики фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) бундестага ФРГ Юрген Хардт счел "просто немыслимым" отказ Украины от территорий. Его слова приводит телеканал N-tv.

"Если Украина это сделает, это также будет признаком слабости, который [президент России Владимир[ Путин немедленно неправильно истолкует", - заявил Хардт.

По его мнению, после периода прекращения огня конфликт рискует вспыхнуть вновь, а Россия может попытаться "подчинить себе всю Украину".

До этого президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина не станет повторять ошибку 2014 года и не будет просто так отдавать России территорию. По его словам, действия Украины в начале 2014 года "были большой ошибкой в самом начале". Он в очередной раз повторил, что Россию якобы может остановить лишь давление и сила.