Зеленский сделал заявление перед началом переговоров в Женеве

Дипломатия, основанная на силе, будет более эффективной.

Такое заявление перед началом переговоров в Женеве сделал украинский лидер Владимир Зеленский в Telegram.

«Наша дипломатия будет более эффективной, если будет справедливость и сила. Сила давления на Россию», — написал он.

Уиткофф прилетел в Женеву на переговоры по Украине

По словам Зеленского, необходимо обеспечить постоянную поддержку украинской армии, а также регулярные поставки ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО). Он вновь заявил о желании усилить санкционное давление на Россию.