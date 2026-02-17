Зеленский сделал заявление перед началом переговоров в Женеве
Дипломатия, основанная на силе, будет более эффективной.
Такое заявление перед началом переговоров в Женеве сделал украинский лидер Владимир Зеленский в Telegram.
«Наша дипломатия будет более эффективной, если будет справедливость и сила. Сила давления на Россию», — написал он.
По словам Зеленского, необходимо обеспечить постоянную поддержку украинской армии, а также регулярные поставки ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО). Он вновь заявил о желании усилить санкционное давление на Россию.